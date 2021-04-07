Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэнь поделился своим мнением по поводу возможного употребления наркотических веществ защитником «Авангарда» Алексеем Емелиным. О том, что в анализах капитана омского клуба обнаружены следы запрещенных веществ, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителя пресс-службы МВД по Татарстану.

«Возможно, что Алексей Емелин занимался самолечением, обычно командные врачи знают, какие препараты разрешены для использования, а какие запрещены. Препараты могли использоваться во время второго матча в качестве обезболивающего, однако, если игрок употреблял наркотические вещества, то это подорвет карьеру спортсмена», — сказал Лю «СЭ».

Ранее «Авангард» отреагировал на информацию о наркотических веществах и пересадке печени Емелину. 7 апреля «БИЗНЕС Online» сообщил, что 34-летний Емелин сдал анализы со следами наркотических веществ.

Телеканал «360», ссылаясь на свои источники, утверждал, что защитника готовят к пересадке печени. По информации «СЭ», диагноз хоккеиста — почечно-печеночная недостаточность.

Третий матч между «Авангардом» и «Ак Барсом» состоится 7 апреля в 19:00 по московскому времени.

(Антон Иванов)