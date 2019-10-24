Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев выразился по поводу принятия палатой представителей США закона об уголовном наказании за допинг. Закон назван в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

— В России уже действуют жесткие антидопинговые нормы, и мы приветствуем их появление в других странах, в том числе и в США, где проблема допинга весьма распространена. Однако надо вчитаться в этот закон, чтобы понять, что он вообще не про допинг, а про установление законодательной гегемонии США в мировом спорте, — приводит пресс-служба слова Свищева. — Почему в названии закона фигурирует фамилия Родченкова, который возглавлял лабораторию, изготавливавшую и сбывавшую запрещенные препараты? Да потому, что Родченков выступил против России — главного конкурента США в спорте.

США пытаются распространить американское законодательство на все международные соревнования с участием своих атлетов — то есть любой, кто посягнет на американскую спортивную индустрию, точнее, если его таковым признают, может быть оштрафован или арестован.

И как это может выглядеть в действительности? Очень просто. Если американский спортсмен проиграл, то его соперников могут обвинить в нарушении антидопинговых правил. А дальше, в зависимости от тяжести обвинений, может быть и штраф, и экстрадиция в США и даже тюремное заключение. Это уж как решит американский суд. А проигравший американский спортсмен получит денежную компенсацию и победу в соревновании.

Иными словами, конгресс принял абсолютно политический документ, который внесет в мировой спорт еще больший хаос.

Что касается конкретно допинга, то надо понимать, что именно в США самая мощная спортивная фармакология, именно в США изобретаются препараты, которые сначала разрешены, а потом попадают в список запрещенных. Но именно в США популярные лиги НФЛ, НБА, НХЛ не подчиняются правилам МОК, и антидопинговые проверки там почти не проводятся.