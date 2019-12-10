Дмитрий Свищев: «ВАДА давно пора провести проверку на предмет системного употребления допинга в США»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление главы УСАДА Трэвиса Тайгарта по решениям ВАДА в отношении России.

— Поражает, с каким упорством глава УСАДА — антидопингового агентства страны, национальные лиги которой все сплошь на допинге, — продолжает нападать на Россию. В американском спорте допинг уже настолько привычен, что этого никто не скрывает и никто с этим не борется.

Тайгарт никак не поймет, что ему лучше просто молчать на тему допинга. Как говорят в России — «чья бы корова мычала...», он же продолжает «учить» мир, как надо поступить. Вообще, как представитель страны, на территории которой скрывается настоящий допинговый преступник Родченков, может выступать с подобными заявлениями? Да, у них его называют «информатором», тогда как сам Родченков, в прошлом будучи главой московской лаборатории, и ответственен за допинговые махинации в России.

Слова Тайгарта — не что иное, как грубое вмешательство в расследование WADA, это самое настоящее давление. И за это, как я уже говорил, нужно жестко наказывать.

Я считаю, ВАДА уже давно пора провести проверку на предмет системного употребления допинга в США. Думаю, если такая проверка будет независимой, то мы много интересного узнаем. В мировом спорте сегодня идёт реальная борьба фармакологий, и именно США в этой нише находятся на лидирующих позициях.