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Дмитрий Свищев: «Рекомендации ВАДА — желание ущемить в правах Россию»

00:22
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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал рекомендацию ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

— Более жестких санкций на моей памяти не было ни к одной стране, не знаю, для чего им так жестко относиться к России, — цитирует Свищева ТАСС. — Они как будто понимали, что ответы России могут не устроить в полном объеме. Рекомендации для исполкома ВАДА — желание ущемить в правах страну. Любое последующее решение ВАДА нужно будет оспаривать в судах.

Если чиновники или руководители федераций не поедут на соревнования, ничего с ними не случится. Однако если спортсмена отстраняют от соревнований, запрещают проводить старты на территории страны и выступать под флагом России, то это серьезное наказание. При этом оно необоснованное.

ВАДА: исполком обсудит отстранение России от спорта на 4 года

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7198091

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