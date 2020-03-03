Дмитрий Свищев: «Подделанные подписи Родченкова в корне изменят расстановку сил»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) прокомментировал появившуюся информацию о том, что представленные Международным олимпийским комитетом (МОК) подписи Григория Родченкова по делу трех российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой являются фальшивкой и призвал внимательно отнестись к этой информации.

— Если подписи действительно подделаны — это будет эффект бомбы, — сказал Свищев. — Ведь это сенсационное заявление, которого никто не ожидал, и это может в корне изменить расстановку сил. Однако я надеюсь, что те адвокаты, которые заявили, что подписи поддельные, знают, что делают. В противном случае это может лишь усугубить нашу ситуацию. Хотя эта информация внесла свою изюминку в интересное и очень важное дело

— Что думаете о перспективах дела наших биатлонисток?

— Надо отстаивать наши интересы. Если биатлонисты и федерация заявили, что они не виновны, значит необходима доказательная база. Но, судя по комментариям адвоката, позиция сформирована, и мы надеемся на успех. Однако, хочу отметить, какая истерия в очередной раз развивается вокруг слушания. Нам обещали, что сочинские дела будут закрыты, но мы видим, как каждый раз все начинается по новой. И обратите внимание, что проблемы озвучиваются не сразу, а дозировано, чтобы постоянно создавать негативную ситуацию вокруг российского спорта. Это поднадоело не только нашей стране, но и западным международным федерациям. Всем хочется заниматься спортом, а не разборками.

— Поступил ли МОК корректно, когда начал сканировать подписи Родченкова?

— Я не хочу забегать вперед, но призываю всех коллег внимательно отнестись к информации про эти подписи. Родченков накуролесил в России, а сейчас пытается добиться расположения новых заокеанских хозяев. Я не понимаю, как МОК и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) может верить человеку, который подсадил половину России на запрещенные препараты, а теперь все расхлебывает и дает показания. Он объявлен в нашей стране в розыск и, по моему мнению, его надо привезти сюда, заставить дать показания и, если он белый и пушистый — мы ему в России обеспечим безопасность. А если виновен, пусть несет ответственность по всем российским законам.

2 марта в Цюрихе началось заседание Спортивного арбитражного суда по делу трех российских биатлонисток: Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. МОК аннулировал их результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи. (Петр Григоренко)