Дмитрий Свищев – о допинге: "Спортсмен должен сам нести ответственность за то, что он принимает"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) прокомментировал принятие закона о штрафах для спортсменов за использование допинга.

Госдума приняла в четверг, 11 апреля, закон, в соответствии с которым в России вводится административная ответственность за умышленное нарушение спортсменом установленных законодательством требований о предотвращении употребления допинга. Штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Свищев выступил одним из авторов данной инициативы.

– Данный закон вкладывается в общий антидопинговый тренд, заданный руководством страны, нашим профильным министерством спорта. Существующий международный опыт подтверждает необходимость введения штрафов для спортсменов, а не только для тренеров и медиков. Все спортсмены – взрослые люди. Ссылки на то, что "мне что-то давали", "я тут ни при чем, мне сказали, я и принял" не должны работать. Спортсмен должен сам нести ответственность за то, что он принимает. Это правила, по которым существует профессиональный спорт, – заявил Дмитрий Свищев.

Все о допинге – здесь