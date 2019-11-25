Дмитрий Песков: «Давайте дождемся результатов анализов ответов, которые были подготовлены российской стороной»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спортивные власти России предоставили все необходимые ответы Всемирному антидопинговому агентству и продолжат взаимодействовать с ним.

- Сначала нужно дождаться принятия конкретных решений, — цитирует Пескова ТАСС. - Наши спортивные власти находятся в контакте и имеют в виду и дальше находится в контакте и взаимодействовать с международным спортивным сообществом и с ВАДА. Пока никаких решений нет. Давайте дождемся результатов анализов ответов, которые были подготовлены российской стороной.