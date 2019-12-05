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Дмитрий Медведев признал наличие проблемы с допингом в России

13:39

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что проблема допинга в России есть. По его словам, надо занять более строгую позицию в отношении тех, кто использует запрещенные в спорте препараты.

— Есть ли эта проблема допинга у нас? Есть. И очевидно, что это неприемлемо с учетом общих подходов к тому, как должен развиваться спорт в современном мире, — цитируцет «РИА Новости» Медведева. — При том, что, знаете, это часто сопровождается какими словами? На уровне лозунгов это как бы неприемлемо, а на уровне конкретной работы с конкретным спортсменом нормально. Плюс это ответственность спортсмена в конечном счете, вот, он сам что-то должен решать.

Я думаю, что все-таки мы здесь должны занять более строгую позицию по этому поводу в отношении всех тех, кто принимает решение об использовании препаратов при понимании, конечно, того, что финальная ответственность все-таки лежит на спортсмене, на его враче.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191205/1562000604.html

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