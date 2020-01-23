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Дисквалификация Автанеева начинается с 10 октября 2019 года

10:23

Сноубордист Никита Автанеев дисквалифицирован с 10 октября 2019 года, инфомирует официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Автанеев нарушил пункт 4.3 антидопинговых правил «Непредоставление информации о местонахождении». Решение комиссии РУСАДА было вынесено 29 октября.

Ранее сообщалось, что федерация сноуборда России обжалует двухлетний срок дисквалификации многократного чемпиона России, чемпиона Универсиады-2019 в дисциплине хаф-пайп.

Дополнительная информация

https://rusada.ru/news/disqualification/snoubord-20012020/

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