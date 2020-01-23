Дисквалификация Автанеева начинается с 10 октября 2019 года
10:23
Сноубордист Никита Автанеев дисквалифицирован с 10 октября 2019 года, инфомирует официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Автанеев нарушил пункт 4.3 антидопинговых правил «Непредоставление информации о местонахождении». Решение комиссии РУСАДА было вынесено 29 октября.
Ранее сообщалось, что федерация сноуборда России обжалует двухлетний срок дисквалификации многократного чемпиона России, чемпиона Универсиады-2019 в дисциплине хаф-пайп.
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