Дисквалифицированным за допинг лицам могут запретить занимать госдолжности в России

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что его ведомство намерено инициировать внесение поправок в федеральный закон о физической культуре и спорте, которые бы запрещали дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил лицам занимать государственные должности.

— У нас сейчас пожизненно отстранены от работы восемь тренеров, — приводит ТАСС слова Колобкова. — Кроме того, мы разрабатываем изменения в закон о спорте, которые позволяют не допустить, чтобы отстраненные, дисквалифицированные люди работали в спорте, в том числе на государственных и муниципальных должностях, руководили детско-юношескими спортивными школами. Такого у нас в законе пока нет, но это необходимо принять.

Во вторник глава МОК Томас Бах выразил сожаление, что на прошлой неделе конференция сторон ЮНЕСКО не сумела достигнуть консенсуса по вопросу принятия документа о дисциплинарных мерах за несоблюдение Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, проект которой предполагал согласие стран с санкциями под эгидой Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и олимпийского движения. Несмотря на желание ряда стран принять документы путем голосования, было принято решение отправить их на доработку специальной рабочей группе.