Дискоболка-финалистка Олимпиады-2020 отстранена из-за положительной пробы на допинг

Индийская легкоатлетка Камалприт Каур, занявшая шестое место на Олимпийских играх в Токио в метании диска, сдала положительный тест на запрещенное вещество. 26-летняя спортсменка обвиняется в приеме анаболического стероида станозолола.

Каур потребовала вскрытия пробы В, но, скорее всего, ей придется пропустить все большие старты предстоящего сезона — чемпионат мира в Юджине, Игры Британского Содружества и Азиатские игры.

Индия, наряду с Россией и Италией, является одним из мировых лидеров по количеству выявленных нарушителей антидопинговых правил. Однако скандал с Камалприт Каур — самый громкий в истории индийской сборной по легкой атлетике.