Автор расследования допинговых нарушений в российском спорте Паунд покинул ВАДА

Первый президент и сооснователь Всемирного антидопингового агентства 78-летний Дик Паунд, покинул организацию, сообщает официальный сайт ВАДА.

Канадец занимал пост президента ВАДА с его основания в 1999 году до 2007-го. После этого он входил в совет директоров агентства, а 31 декабря истек его последний срок членства в совете.

В 2015 году Паунд возглавил независимую комиссию ВАДА по расследованию антидопинговых нарушений в российской легкой атлетике. По его итогам ВФЛА лишилась членства в Международной федерации легкой атлетики, РУСАДА было временно лишено лицензии, закрыта Московская антидопинговая лаборатория, а также уволен ее тогдашний глава Григорий Родченков.