Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал принятие сенатом США «акта Родченкова», который позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к схемам, позволяющим системно нарушать антидопинговые правила.

— Я считаю, закон в первую очередь направлен против стран, которые не согласны с политикой Соединенных Штатов. Это политизированный закон, не зря его назвали «актом Родченкова». Я надеюсь, что это еще не окончательные инстанции и в итоге он не будет принят. Это идет в противовес структуре и вертикале спортивного правосудия в мире, — сказал Свищев «СЭ». — Есть ВАДА как некий институт антидопинговой политики, есть международное олимпийское движение, есть CAS, где решаются все вопросы по спортивным нарушениям. Но американцев это не устраивает, им мировые правила не писаны, они решили еще раз доказать, что они привилегированная нация, главенствуют над всем земным.

Прикрываясь благими задачами в виде отстаивания интересов американских атлетов и налогоплательщиков, которые якобы могут пострадать от неправомерных действий иностранных спортсменов, они работают в интересах больших американских корпораций. Этот закон не распространяется на американские лиги, у которых вообще совершенно другие допинговые правила. Им разрешены определенные препараты, у них своя лаборатория. Уверен, международное спортивное сообщество негативно отреагирует на этот закон. Прежде всего, должны отреагировать МОК, ВАДА и тот же спортивный арбитражный суд. У нас теперь американцы хозяева в спортивном мире? Если мы живем в цивилизованном европейском мире, мы должны подчиняться институтам, которые для этого созданы. Да, МОК необходимо что-то новое и свежее, но жить по американским законам спортсмены не захотят.

Допинг — это мировое зло. К сожалению, в России много случаев до сих пор. Но у нас действует антидопинговое законодательство. Уже в разы снизилось потребление допинга. Мы стремимся и стараемся соответствовать международным стандартам. А как они могли назвать закон именем человека, который сам производил запрещенные препараты и распространял их? Как это стало известно, ему дали пинок под зад и он бежал в США, где начал говорить все, что от него просят.

Повторюсь, что закон политизирован. Он направлен против стран, не согласных с американской политикой: Россия, Китай, Иран и так далее. Кто докажет, что мы не застрахованы от произвола американцев? Нам потом ездить в Америку и доказывать свои права? Да с нами никто разговаривать там не будет! В Европе мы хоть можем пытаться что-то доказать. А в Америке, к сожалению, Россия считается конкурентом номер один. Мы этот акт внимательно разберем на комитете. В обязательном порядке отреагируем, просто так мы это не оставим! (Сергей Федоров)