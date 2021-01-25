Депутат Свищев назвал решение РУСАДА не оспаривать приговор CAS о санкциях ВАДА единственно верным

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» решение РУСАДА не оспаривать решение CAS о санкциях ВАДА.

— Решение РУСАДА не продолжать борьбу — единственное верное на сегодняшний день, — заявил Свищев. — Посчитали невозможным продолжать борьбу за более мягкие санкции против российского спорта. Возможно, это будет некий компромисс, который поможет нам достичь мира и согласия с нашими партнерами из ВАДА. Надеюсь, теперь мы начнем жить жизнью чистого спорта, не оглядываясь назад.

В тех условиях, когда Россию обвиняют во всех грехах и мировых проблемах, на нас смотрят особенно. Все, что связано с Россией, — судьи рассматривают однобоко. Арбитры однозначно тоже политизированы, как бы мы этого не хотели. А основное доказательство у нас о причастности — это показания Родченкова, который сам связан с созданием запрещенных препаратов. Но ему верят и делают это, чтобы иметь рычаг давления на российскую сторону. Мне кажется, это неприемлемо.

Сегодня, 25 янврая, стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. 17 декабря 2020 года CAS частично поддержал ВАДА, но установил срок санкций в 2 года — до 16 декабря 2022 года.

(Данил Алешин)