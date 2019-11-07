Депутат Госдумы Свищев прокомментировал заявление главы ВАДА о «законе Родченкова»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление главы ВАДА об американском «законе Родченкова».

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди назвал прискорбным тот факт, что профессиональные спортивные лиги США не подчиняются «закону Родченкова».

— Неожиданно слышать подобные заявления от главы ВАДА, — приводит слова Свищева пресс-служба депутата. — Это то, о чем мы говорим давным-давно. Что США, якобы, борются за чистый спорт везде и всюду, тогда как их местные лиги, которые смотрят по всему миру, не подчиняются никаким правилам. То, что в НХЛ, НБА, НФЛ, МЛБ используют запрещенные препараты — секрет Полишинеля, однако в мире этого предпочитают не замечать. И надо, чтобы за словами руководителя ВАДА последовали бы реальные действия.

«Закон Родченкова» — сам по себе сомнительный, и больше политический, чем антидопинговый. Законы обычно называют именами людей, которые предлагают решения той или иной проблемы. Но назвать антидопинговый закон именем человека, который создал лабораторию по производству допинга и сеть по его распространению — это кощунство. Родченков — перебежчик. Он не раскаялся в том, что создавал запрещенные препараты, а просто сбежал из России, найдя покровителей в США, где и стал осведомителем.

Мы поддержали бы американский закон, если бы он был направлен действительно на борьбу с допингом, а не на борьбу за превосходство американских спортсменов над остальными. Если уж вы объявляете себя ярыми поборниками чистого спорта — начните с расследования использования запрещенных препаратов внутри США, в своих национальных лигах. Либо давайте тогда вырабатывать некие общие знаменатели, потому что получается, что профессиональный спорт в США и остальном мире живет по разным правилам.

Понятно, что никто этим заниматься не будет, никакого расследования внутри США не будет, ведь это поставит под удар вообще всю индустрию спорта в Америке. Это называется двойные стандарты.