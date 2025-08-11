Допинг
11 августа, 09:26

Дегтярев сообщил о предварительной договоренности об инспекции РУСАДА со стороны ВАДА

Павел Лопатко

Министр спорта Михаил Дегтярев рассказал о предварительной договоренности о том, что в 2025 году Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проведет инспекцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Мы изменяем законодательство, выходим из второго суда с WADA и ждем их в этом году с инспекцией нашей лаборатории и агентства, об этом уже есть предварительная договоренность. После этого они завершают свой аудит, и РУСАДА начинает полноценно работать как признанная организация. Вот наша стратегия», — цитирует ТАСС интервью Дегтярева телеканалу «Россия 24».

РУСАДА в 2020 году лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В сентябре 2023 года исполком WADA принял решение, что РУСАДА останется лишенным полноценного статуса в связи с несоответствием государственного законодательства ВАДА.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
ВАДА
РУСАДА
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
  • Slim Tallers

    Пока лаборатория не станет независимой,так и будут продолжаться махинации с допинг-пробами.

    11.08.2025

    • РУСАДА в июле зафиксировало снижение числа запросов на использование атлетами запрещенных лекарств

    ВАДА проведет аудит РУСАДА, как только позволит ситуация с безопасностью

