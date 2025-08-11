Дегтярев сообщил о предварительной договоренности об инспекции РУСАДА со стороны ВАДА

Министр спорта Михаил Дегтярев рассказал о предварительной договоренности о том, что в 2025 году Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проведет инспекцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Мы изменяем законодательство, выходим из второго суда с WADA и ждем их в этом году с инспекцией нашей лаборатории и агентства, об этом уже есть предварительная договоренность. После этого они завершают свой аудит, и РУСАДА начинает полноценно работать как признанная организация. Вот наша стратегия», — цитирует ТАСС интервью Дегтярева телеканалу «Россия 24».

РУСАДА в 2020 году лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В сентябре 2023 года исполком WADA принял решение, что РУСАДА останется лишенным полноценного статуса в связи с несоответствием государственного законодательства ВАДА.