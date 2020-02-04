Cтала известна дата рассмотрения CAS дел Зайцевой, Вилухиной и Романовой по Сочи-2014

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дела российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, попавших под санкции МОК 2 и 3 марта, об этом сообщается на официальном сайте суда.

Ранее бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков обвинил биатлонисток в том, что они употребляли допинг во время Олимпиады-2014. После этого они были лишены серебряных медалей в эстафете.

В январе 2018 года Зайцева, Вилухина и Романова подали апелляции в CAS, как и остальные дисквалифицированные спортсмены. Суд удовлетворил апелляции 28 россиян, однако не стал рассматривать апелляции биатлонисток в ускоренном порядке, поскольку они уже завершили спортивную карьеру.