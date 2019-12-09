CRC: не выступавшие до 2016 года атлеты должны участвовать в Олимпиаде-2020

Глава комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тейлор отметил, что российские спортсмены, которые не выступали на Олимпиадах до 2016 года, не должны волноваться о допуске к Играм в Токио, сообщает «РИА Новости».

В понедельник исполком ВАДА в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил статуса российское национальное агентство РУСАДА. Среди санкций — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

«Не знаю, сколько российских спортсменов в итоге выступят в Токио, — приводит слова Тэйлора «РИА Новости». — Возможно, их будет много. И это нормально, это хорошо. Если они докажут, что чисты, то должны участвовать в Играх. Здесь нужно понимать, что у российских спортсменов, не соревновавшихся до 2016 года, вообще не должно быть никаких проблем с допуском в Токио».

ВАДА уничтожает Россию. Лайв об ужасе дня