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Допинг

20 августа 2025, 16:49

Чемпионку Европы по плаванию среди слепых Поликарпову дисквалифицировали на четыре года за допинг

Сергей Ярошенко

Двукратная чемпионка Европы по плаванию среди слепых София Поликарпова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, сообщает РУСАДА.

В 2024 году спортсменку обвинили в употреблении мельдония. Срок дисквалификации 23-летней спортсменки составит четыре года и отсчитывается с 20 марта 2024 года.

В 2021 году Поликарпова стала победительницей чемпионата Европы на дистанциях 100 метров вольным стилем и на спине в классе S11, также завоевала серебро на дистанции 50 метров вольным стилем. На Паралимпиаде в Токио россиянка заняла пятое место на дистанции 100 метров вольным стилем.

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