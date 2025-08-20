Чемпионку Европы по плаванию среди слепых Поликарпову дисквалифицировали на четыре года за допинг

Двукратная чемпионка Европы по плаванию среди слепых София Поликарпова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, сообщает РУСАДА.

В 2024 году спортсменку обвинили в употреблении мельдония. Срок дисквалификации 23-летней спортсменки составит четыре года и отсчитывается с 20 марта 2024 года.

В 2021 году Поликарпова стала победительницей чемпионата Европы на дистанциях 100 метров вольным стилем и на спине в классе S11, также завоевала серебро на дистанции 50 метров вольным стилем. На Паралимпиаде в Токио россиянка заняла пятое место на дистанции 100 метров вольным стилем.