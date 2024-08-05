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Сегодня, 16:20

Чайковская назвала «атакой в воздух» готовящиеся в США публикации о допинге в России

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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская считает новую информационную кампанию США в отношении российского спорта «атакой в воздух».

«Я понимаю, что все время будет какая-то атака, но эта впустую, в воздух. Они берут виды, которые не нуждаются ни в чем. Столько лет мы выигрывали все Олимпийские игры то в одном виде, то в другом. Моя первая олимпийская медаль в танцах — уж как там проверяли, кстати, на гендерную принадлежность тоже, а сейчас что творится? Лучше бы вот это проверили, на стероиды. А кричать о том, что русские сильны из-за допинга — демонстрировать непонимание, что такое сложные технические виды спорта», — приводит слова Чайковской ТАСС.

В понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщила, что США планируют очередной этап давно и безуспешно ведущейся кампании по изоляции России в мировом спортивном движении.

Источник: ТАСС
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