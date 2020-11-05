CAS вынесет вердикт по делу ВАДА и РУСАДА до конца года

Решение по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет опубликовано до конца текущего года, сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

В сообщении суда указано, что слушания состоялись 2-5 ноября. Они прошли в смешанном формате, значительная часть представителей сторон выступала онлайн из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Теперь арбитражная комиссия суда должна будет принять решение по этому делу. Указано, что вердикт будет вынесен до конца года. Точная дата пока неизвестна. В CAS обещают назвать ее тогда, когда она будет определена.

От решения суда зависит, будут ли российские спортсмены следующие четыре года выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры.