CAS: в базе данных московской лаборатории были изменены записи о допинг-пробах

Спортивый арбитражный суд (CAS) в мотивировочной части решения объяснил, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по нескольким случаям не предоставило никаких доказательств в свою защиту.

«Несмотря на заявления РУСАДА, ни РУСАДА, ни его эксперты не предоставили никаких доказательств, которые бы опровергали выводы экспертов ВАДА о том, что сравнения резервных копий базы данных Московской лаборатории (LIMS) показывают манипуляцию в допинг-пробах легкоатлета, спортсмена Международного союза конькобежцев (ISU) и керлингиста», — говорится в отчете.

В базе данных московской антидопинговой лаборатории у российского легкоатлета были изменены соотношения тестостерона к эпитестостерону на более низкие. Удалены записи о вероятно плохом анализе российского спортсмена ISU на фуросемид от 2012 года. Также была удалена запись касаемо анализов российского керлингиста от 2013 года о соотношении тестостерона к эпитестостерону.

Кроме того, в CAS посчитали объяснения Евгения Мочалова, работавшего системным администратором в московской антидопинговой лаборатории, относительно его деятельности неправдоподобными.

Напомним, CAS опубликовал на своем официальном сайте мотивировочную часть решения по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Текст мотивировочной части решения суда занимает 186 страниц. Арбитры пришли к выводу, что установить точное количество спорстменов и официальных лиц, нарушивших антидопинговые правила, невозможно.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. 17 декабря 2020 года CAS частично поддержал ВАДА, но установил срок санкций в 2 года — до 16 декабря 2022 года.