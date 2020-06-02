CAS проведет слушания о делу РУСАДА со 2 по 5 ноября

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) опубликовал даты своих слушаних по делам спортсменов и организаций. Слушания по делу «ВАДА против РУСАДА» намечены на 2-5 ноября.

Исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно согласился с рекомендацией комитета ВАДА по соответствию отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. При этом отмечалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. Российское антидопинговое агентство было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

Эти решения вступят в силу, если их подтвердит CAS по итогам разбирательства по делу ВАДА и РУСАДА.