Суд в Лозанне продлил срок подачи документов ПКР по делу России до 30 апреля

Спортивный арбитражный суд (CAS) продлил срок подачи документов Паралимпийским комитетом России (ПКР) по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Слушания должны были начаться не раньше конца апреля, но из-за пандемии коронавирусной инфекции суд в Лозанне отказался от проведения любых очных слушаний до 1 мая, из-за чего график рассмотрения дел сместился. Предполагается, что слушания по делу ВАДА и РУСАДА пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля 2020 года.

— Необходимые документы подготовлены, однако адвокаты швейцарской компании «Боннард Лоусон», с которыми мы сотрудничаем, сообщили, что CAS продлил срок предоставления документов до 30 апреля как ПКР, так и некоторыми спортсменами-паралимпийцами, которые в деле также выступают в качестве третьей стороны, — приводит ТАСС слова первого вице-президента ПКР Павла Рожкова.

9 декабря 2019 года в ВАДА единогласно приняли решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории.

В РУСАДА не согласились с решением, дело было передано в CAS. Если суд примет сторону ВАДА, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна — принимать крупные международные турниры.