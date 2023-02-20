CAS пока не получил апелляцию Ильиных по дисквалификации за допинг

В пресс-службе спортивного арбитражного суда (CAS) ответили на запрос «СЭ» о получении апелляции дисквалифицированного за допинг российского волейболиста Дмитрия Ильиных.

«На данный момент, хоть Ильиных и отправил апелляцию, мы ее не получили», — заявили «СЭ» в пресс-службе CAS.

Ранее, 18 февраля, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация вступила в силу с 13 января 2023 года и продлится до 12 января 2025-го.

Ильиных завершил карьеру осенью 2021 года, а в декабре занял пост спортивного директора мужского волейбольного клуба «Белогорье».