CAS подтвердил отстранение представителей российских властей от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд в Лозанне сегодня, 17 декабря, подтвердил решение отстранить представителей российских властей от крупных международных турниров. В отчете CAS отмечается, что российские чиновники не смогут посещать крупные соревнования, включая Олимпийские и Паралимпийские игры и чемпионаты мира.

В число попадающих под санкции входят министры, премьер-министры, вице-премьеры, члены Совета Федерации и Госдумы и другие представители власти, включая администрацию Президента РФ и самого главу государства.

Также представители российской власти не имеют права занимать посты в международных спортивных организациях.

Срок отстранения продлится до 16 декабря 2022 года.