CAS опубликовал мотивировочную часть решения по суду ВАДА и РУСАДА

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал на своем официальном сайте мотивировочную часть решения по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Текст мотивировочной части решения суда занимает 186 страниц. Арбитры пришли к выводу, что установить точное количество спорстменов и официальных лиц, нарушивших антидопинговые правила, невозможно.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. 17 декабря 2020 года CAS частично поддержал ВАДА, но установил срок санкций в 2 года — до 16 декабря 2022 года.