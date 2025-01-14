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Допинг

14 января, 23:42

CAS оправдал керлингистку Харрис, сдавшую положительный допинг-тест на лигандрол

Сергей Ярошенко
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Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес оправдательный вердикт по делу канадской керлингистки Бриан Харрис, сообщается на официальном сайте Всемирной федерации керлинга (World Curling).

Харрис была временно отстранена от соревнований в марте 2024 года, так как в ее допинг-пробах, взятых в январе, были обнаружены следы запрещенного препарата лигандрола. Спортсменке грозила дисквалификация сроком до четырех лет.

Канадская керлингистка подала апелляцию в CAS, утверждая, что допинг попал в ее организм через телесный контакт с мужем и она не принимала препарат намеренно. Временное отстранение от соревнований с нее снято.

32-летняя Харрис является бронзовый призером чемпионата мира 2022 года и четырехкратной чемпионкой Канады по керлингу среди женщин.

Источник: Сайт Всемирной федерации керлинга
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