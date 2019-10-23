Бывший министр спорта Украины утвержден членом совета учредителей ВАДА

Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов утвержден на посту члена совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). На выборах 11 сентября он победил министра молодежи и спорта Турции Мехмета Мухаррема Касапоглу с перевесом в один голос. Турецкая сторона позже пыталась оспорить итоги голосования.

— Сегодня комитет министров Совета Европы утвердил меня членом совета учредителей WADA от Европы, — написал Жданов в Facebook. — Это не только моя победа, это победа всей спортивной общественности Украины, так как впервые в истории представитель Украины избран в WADA. На этой позиции я буду бороться за права чистых спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам, за усиление ответственности за употребление допинга, за продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы.