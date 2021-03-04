Бывший глава ВФЛА прокомментировал обвинения России в многолетнем употреблении допинга

Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко прокомментировал «СЭ» план восстановления в правах ВФЛА на международной арене.

В плане восстановления содержится информация, что в СССР и России на протяжении нескольких десятилетий легкая атлетика держалась на систематическом применении допинга (пункты 7.1 и 7.2)

«Вся эта информация опубликована в соответствии с планом нулевой толерантности к допингу. Все делается в рамках плана. В ситуации, которую мы имеем сейчас — это просто необходимо. Это делается для того, чтобы восстановиться в мировой семье легкой атлетики, иначе просто нельзя», — сообщил Юрченко «СЭ».

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии ВАДА. С тех пор отстранение неоднократно продлевалось.

(Артем Бухаев)