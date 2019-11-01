Бывший глава ВАДА: «Неправильно спекулировать на теме недопуска России до Олимпиады»

Бывший глава ВАДА и старейший член МОК Ричард Паунд в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил шансы нашей страны попасть на Олимпийские игры в Токио.

— Насколько вероятным вам кажется, что Россия пропустит Олимпийские игры?

— Зависит от итогов расследования ВАДА по базе данных. Не зная этой информации, очень сложно что-то предположить. Возможно, на следующей неделе после заседания исполкома ВАДА в Катовице появятся какие-то новые сведения.

— После всего сказанного, вы верите, что олимпийская команда России все-таки будет на Играх в Токио?

— Нам надо подождать рекомендаций ВАДА. Если там будет что-то про систематический допинг — то Россию могут не допустить до Олимпиады. Но пока все же неправильно спекулировать на этой теме. (Наталья Марьянчик)

Ричард Паунд: «Сомневаюсь, что ВАДА оправдает Россию»