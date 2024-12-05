Бюджет ВАДА без выплаты от России составит более 50 миллионов долларов

Бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в 2025 году без взносов от РФ составит 54,7 миллиона долларов, сообщается в отчете ВАДА.

Россия должна внести в бюджет 2,8 миллиона долларов, это более 5 процентов от всего объема. ВАДА имеет два сценария бюджета — с учетом взноса от РФ и без него. В случае непоступления средств от России агентство намерено сократить некоторые статьи расходов. В общей сложности сэкономленная сумма составит 2,795 миллионов долларов.

В январе 2019 года ВАДА сообщило, что эксперты агентства получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. После получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением ВАДА обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции ВАДА и сократил отстранение до двух лет.

На данный момент ВАДА пока не получило от России обязательный взнос за 2024 год в размере 1 335 860 долларов.