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Сегодня, 15:04

Борца Баборыко подозревают в нарушении антидопинговых правил

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Российский борец Дмитрий Баборыко подозревается в нарушении антидопинговых правил, утверждает ТАСС. По данным источника, спортсмен временно отстранен с 20 декабря 2024 года.

Сообщается, что в допинг-пробе от 23 октября были обнаружены метаболиты вещества, внесенного в список запрещенных ВАДА.

23 октября Баборыко проиграл иранцу Фардину Хедаяти в финале весовой категории до 130 кг молодежного первенства мира по греко-римской борьбе (спортсмены не старше 23 лет), которое проходило в Албании.

Источник: ТАСС
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