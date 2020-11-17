Богословская назвала закон Родченкова провокацией

Чемпионка мира по легкой атлетике-1993 Ольга Богословская выразила недовольство решением Сената США одобрить так называемый «закон Родченкова». Известная спортсменка считает, что данный закон не решит реальных антидопинговых проблем.

— Этот закон — провокация, — цитирует «Газета.ru» Богословскую. — США не имеют права брать под свою юрисдикцию иностранных спортсменов и официальных лиц, нужен независимый орган. Было много случаев, когда они оправдывали своих атлетов в неоднозначных ситуациях. Когда, например, их спортсмены говорили, что допинг попал к ним через половой акт, а сами они чистые. Вряд ли такое же отношение у американцев будет к другим. Считаю, что никаких реальных проблем этот закон не решит, а только усложнит всю антидопинговую систему. Здесь я согласна с позицией ВАДА.

Ранее в ВАДА выразили обеспокоенность по поводу закона, который позволит американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях с участием американских спортсменов.