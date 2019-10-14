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Бегунов Малеева и Лещенко дисквалифицировали на два года за допинг

16:19

ВФЛА дисквалифицировала бегунов Романа Малеева и Андрея Лещенко за нарушение антидопинговых правил, об этом сообщила пресс-служба организации.

33-летний Малеев отстранен на два года за то, что в его пробе, взятой на всероссийских соревнованиях по кроссу общества «Динамо» в Перми, была обнаружена запрещенная субстанция 4-метилпентала-2-амина (1,3 диметилбутиламина) (стимулятор, класс S6). Он дисквалифицирован с 2 августа 2019 года, его результаты будут аннулированы с 10 июля.

26-летний Лещенко также отстранен на два года за обнаружение в допинг-пробе субстанции 5-метилгексана 2-амина (стимулятор, класс S6), проба была взята на чемпионате Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа в Краснодаре. Он дисквалифицирован с 25 июля 2019 года, его результаты с 9 июня будут аннулированы.

Спортсмены не добивались успехов на крупных российских и международных соревнованиях.

Дополнительная информация

http://rusathletics.info/115171

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