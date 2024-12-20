Бегуньи Аплачкина и Ермакова чаще других проверялись РУСАДА в 2024 году

Бегуньи Светлана Аплачкина и Мария Ермакова чаще других российских спортсменов проверялись Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2024 году, сообщает ТАСС.

Аплачкина и Ермакова с января по ноябрь были протестированы по 10 раз. По 9 раз в этом году были проверены на допинг лыжник Савелия Коростелева и Данилу Мартынова, специализирующийся на спортивной ходьбе.

32-летняя Аплачкина является обладательницей двух золотых медалей летнего чемпионата России в беге на 1 500 и 5 000 метров. На зимнем чемпионате России по легкой атлетике она выиграла забег на 1 500 метров и взяла серебро на дистанции 3 000 метров.

21-летняя Ермакова в середине июня выиграла бронзу Игр БРИКС в Казани на дистанции 5 000 метров, а на Кубке России в Чебоксарах на той же дистанции она стала третьей. В ноябре Всероссийская федерация легкой атлетики признала Ермакову восходящей звездой 2024 года.