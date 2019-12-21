База московской антидопинговой лаборатории удаленно посещалась с ip-адресов США и Германии

База московской антидопинговой лаборатории удаленно посещалась с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и Германии, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

— В рамках расследования уголовного дела по обвинению бывшего директора Антидопингового центра Григория Родченкова в злоупотреблении полномочиями экспертам Всемирного антидопингового агентства в присутствии представителей Минспорта России, Московской антидопинговой лаборатории, it-специалистов и других заинтересованных сторон Следственным комитетом России в январе и апреле текущего года переданы непосредственно в лаборатории копии электронных файлов АДЦ, а также свыше 5 000 биологических проб спортсменов для проведения их дальнейшего исследования иностранными специалистами.

Следствием проведена комплексная компьютерно-техническая судебная экспертиза копий переданных электронных файлов, по результатам которой сделан вывод об их подлинности (аутентичности), а также об отсутствии искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов.

Вместе с тем подтверждены факты удаленного посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015-2016 гг. электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ (протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в LIMS вручен представителям ВАДА в январе текущего года), — говорится в заявлении на сайте СК.