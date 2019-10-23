Банька не ждет особых проблем с Россией в связи с допингом

Будущий глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), министр спорта и туризма Польши Витольд Банька отметил, что он не ждет проблем с российским спортом, несмотря на расследование дела о данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее ВАДА запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия из-за подозрений в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.

— Будут ли проблемы с Россией во время моей работы? У допинга нет национальности, — цитирует Баньку издание Przeglad Sportowy. - Однако я не думал работать в спокойных условиях...

Знаю, что это сложное путешествие с бурей и молнией. Тем не менее спорт все еще единственная сфера жизни, которая нас объединяет. Поэтому нужно бороться за его чистоту. Конечно, я знаю, что российский вопрос опять поднялся, но есть и другие темы.