Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал принятие сенатом США «акта Родченкова», который позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к схемам, позволяющим системно нарушать антидопинговые правила.

— Этот акт носит очень опасный характер, ведь могут привлечь и по текущим делам, так и по делам, которые могут возникнуть. Этот опасный характер фактически служит разрушением спорта, который был единым, когда спортсмены не испытывали такое давление ни от одной из стран. Стоит ли России принимать ответные меры? Какие меры? Такой же закон в РФ, закон «антиРодченкова»? Это ни к чему не приведет. Необходимо просто усилить юридическую составляющую во всех спортивных отделениях Российской Федерации. По меньшей мере, нужно усилить консультации Прокуратуры, Министерства юстиции и Гос Думы.

Не думаю, что США реально могут из-за этого выгнать из ВАДА, потому что американцы для них неприкасаемы. Никогда еще никакие действия USADA не приводили к каким-либо наказаниям. «Акт Родченкова» повлияет на единство международного спорта, а каких-то санкций от ВАДА ждать не стоит. (Екатерина Звенигородская)