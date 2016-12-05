19:39 5 декабря | ДОПИНГ

Бах и Риди обсудили допинговый скандал в России

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Президент МОК Томас Бах и глава ВАДА Крейг Риди на встрече в Лозанне в преддверии заседания исполкома МОК обсудили допинговый скандал в России, информирует агентство AP. Руководители договорились о сотрудничестве в области борьбы с допингом.

Напомним, что заседание исполкома МОК пройдет 6 - 8 декабря. 9 декабря глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен представит вторую часть доклада об итогах расследования применения допинга в России. В частности в нем речь будет идти о допинговых махинациях во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

 

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