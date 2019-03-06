Австрийский лыжник Балдауф: "Мне объяснили, что без допинга побеждать невозможно"

Австрийские лыжники Доминик Балдауф и Макс Хауке, обвиняемые в употреблении допинга, рассказали, почему решили прибегнуть к запрещенным методам.

– Впервые я встретил Йоханнеса Дюра в 2016 году, когда скандал вокруг него уже улегся (Дюр в 2014 году был дисквалифицирован за использование эритропоэтина. – Прим. "СЭ"). Мы оба работали на таможне и иногда тренировались вместе. Дюр объяснил мне, что без допинга невозможно побеждать, и что его врач из Эрфурта мог бы помочь нам, – цитирует Балдауфа немецкий портал Spox.

– Мы решили позвонить этому доктору, – продолжил Хауке. – Это было начало конца. У него все было предельно профессионально организовано, мы общались с доктором и его командной по мобильным телефонам, которые купили заранее. Когда нам нужно было переливание, то его помощник всегда находился рядом, буквально в соседнем отеле. Тренеры не догадывались о допинге, потому что места уколов были хорошо спратяны. Мы понимаем, что нанесли огромный ущерб домашнему чемпионату мира и спорту в Австрии в целом.

– Нам было достаточно выпить стакан соленой воды после гонки, это настолько разжижает кровь, что показатели приходят в норму. Я из маленькой деревни и мне кажется, что я предал людей, которые там живут. Мы многое сломали и извиняемся за это, – сказал Балдауф.

Йоханнес Дюр был главным информатором австрийской полиции в допинг-скандале в Зеефельде. Вчера он был задержан по подозрению в мошенничестве и нарушении австрийского антидопингового законодательства.