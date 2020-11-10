Австралийский пловец, пойманный на допинге через 8 лет, заявил о своей невиновности

Бывший президент Австралийской ассоциации пловцов Брентон Рикард заявил в суде о случайном попадании в его организм запрещенного вещества во время Олимпиады-2012. В результате перепроверки в пробе двукратного призера Игр было обнаружено небольшое содержание фуросемида. Слушание о лишении сборной Австралии бронзовой медали Лондона-2012 в комбинированной эстафете 4х100 метров прошли в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в понедельник. Сам спортсмен выступал перед арбитрами по удаленной связи, сообщает Australian Associated Press.

До вынесения вердикта суд не собирается озвучивать детали дела. Впоследствии будет опубликовано только решение, вся остальная информация останется конфиденциальной. При этом адвокат 37-летнего австралийца заявил, что фуросемидом, скорее всего, по вине производителя был загрязнен легальный препарат, который Рикард приобрел в аптеке без рецепта врача. Однако восемь лет спустя доказать это затруднительно. Сам Брентон уверяет, что у него и в мыслях не было применять допинг для улучшения спортивных результатов. Если пловца признают виновным, Австралия впервые в истории потеряет олимпийскую медаль из-за запрещенных веществ.

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