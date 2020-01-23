Австралиец Вуд сменил британца Тэйлора во главе комитета по соответствию ВАДА
Австралиец Джеймс Вуд назначен новым главой комитета по соответствию ВАДА, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергея Хрычикова. В этой должности он сменит британа Джонатана Тэйлора.
9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию под руководством Тэйлора и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.
Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.
Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.