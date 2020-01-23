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Австралиец Вуд сменил британца Тэйлора во главе комитета по соответствию ВАДА

19:30

Австралиец Джеймс Вуд назначен новым главой комитета по соответствию ВАДА, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергея Хрычикова. В этой должности он сменит британа Джонатана Тэйлора.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию под руководством Тэйлора и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200123/1563798742.html

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