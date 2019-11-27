Спортсменам из России в случае санкций запретят указывать название страны

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала, что в случае санкций ВАДА против российского спорта спортсмены не смогут иметь отсылок к слову «Россия». Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ввести запрет на крупных международных мультиспортивных турнирах (Олимпиады и чемпионат мира) запрет на флаг и гимн РФ. Исполком ВАДА рассмотрит российский вопрос на заседании в Париже 9 декабря.

— На Олимпиаде в Корее (в Пхенхчане-2018. — Прим. «СЭ») было все же название «нейтральные спортсмены из России», а здесь такого не будет, — цитирует Пахноцкую РИА Новости. — Скорее всего, будет формулировка, похожая на ту, что используется в легкой атлетике — ANA (авторизованный нейтральный спортсмен).

При этом заместитель гендиректора РУСАДА добавила, что спортсмены смогут выступать под флагом России на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира. На эти соревнования санкции в проекте ВАДА не распространяются.