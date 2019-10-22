ARD: ВАДА не примет решение по данным московской лаборатории на этой неделе

Журналист немецого канала ARD Хайо Зеппельт сообщил в своем Twitter, что ВАДА не примет решение по ситуации с наличием изменений в базе московской лаборатории на этой неделе. По его информации, агенство планирует подробнее изучить полученные данные от России и обсудить возможные последствия.

Изначально планировалось, что встреча пройдет 23 октября в Лозанне. Затем председатель комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что решение о санкциях в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может быть принято на внеочередном исполкоме Всемирного антидопингового агентства.

9 октября в ВАДА сообщили, что получили ответы на вопросы по делу о несоответствиях в данных о пробах в московской лаборатории от российской стороны.