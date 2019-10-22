ARD: ВАДА не примет решение по данным московской лаборатории на этой неделе
Журналист немецого канала ARD Хайо Зеппельт сообщил в своем Twitter, что ВАДА не примет решение по ситуации с наличием изменений в базе московской лаборатории на этой неделе. По его информации, агенство планирует подробнее изучить полученные данные от России и обсудить возможные последствия.
Изначально планировалось, что встреча пройдет 23 октября в Лозанне. Затем председатель комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что решение о санкциях в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может быть принято на внеочередном исполкоме Всемирного антидопингового агентства.
9 октября в ВАДА сообщили, что получили ответы на вопросы по делу о несоответствиях в данных о пробах в московской лаборатории от российской стороны.
According to ARD information: No decision this week about RUSADA code compliance after the alleged manipulation of Moscow lab data. WADA has still to properly look into answers from Russia and to discuss possible consequences.— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) October 22, 2019