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ARD: стали известны даты заседаний ВАДА по России

17:31
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Журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт в своем Twitter сообщил, что заседания Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по России пройдут 17 ноября (Комитет по соответствию) и 9 декабря (обсуждение окончательных последствий).

— Заседание Комитета по соответствию ВАДА о предполагаемых манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории и статусу РУСАДА запланировано на середину ноября (17-е число), внеочередное заседание ВАДА, где будут обсуждаться окончательные последствия для России, вероятно, пройдет 9 декабря в Париже или Лондоне, — говорится в сообщении.

ВАДА запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с подозрениями в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы в организацию в начале 2019 года.

Осенью у российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных: письмо с разъяснениями было отправлено в ВАДА 8 октября. Документ был подготовлен независимыми российскими экспертами в области информационных технологий. Эксперты ВАДА должны были рассмотреть ответы 23 октября, но встречу перенесли.

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