ARD: Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории

Россия подозревается в подлоге данных Московской антидопинговой лаборатории, утверждает журналист ARD Хайо Зеппельт в Twitter. Комитет по соответствию ВАДА проинформирует об этом исполком организации.

Уже запущена процедура несоответствия РУСАДА кодексу ВАДА.

В 2015 году РУСАДА было признано несоответствующим кодексу ВАДА на основе отчета о допинге в российской легкой атлетике. В 2018 году организация была восстановлена. Одним из условий была передача данных Московской антидопинговой лаборатории за 2011-2015 год.

Дедлайн был установлен до 31 декабря, однако данные были переданы с задержкой в середине января. Тем не менее, в ВАДА отмечали, что важен сам факт передачи.

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики по-прежнему не восстановлена в правах в Международной федерации легкой атлетики. Российские легкоатлеты вынуждены выступать в международных турнирах в нейтральном статусе.