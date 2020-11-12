Антидопинговые комитеты 14 стран призвали к реформам в ВАДА

Национальные антидопинговые комитеты 14 стран призвали к реформам внутри Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) перед заседанием совета учредителей организации, говорится в заявлении на сайте Антидопингового агентства Великобритании.

«Представители спортивных организаций 14 стран объединяют усилия с 14 ведущими национальными антидопинговыми комитетами, чтобы коллективно призвать к конструктивной реформе ВАДА. Как отдельные организации, мы неоднократно делали официальные предложения о реформах. Теперь мы обращаемся коллективно, чтобы усилить наш призыв к независимости, прозрачности и подотчетности ВАДА», — говорится в заявлении.

Заявление о необходимости реформ в ВАДА подписали представители спортивных организаций и антидопинговых комитетов Австралии, Австрии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Голландии, Новой Зеландии, Норвегии, Великобритании и США.

Заседание совета учредителей ВАДА состоится в четверг, 12 ноября.