Антидопинговая лаборатория в Хельсинки пристановила сама себя

ВАДА объявило, что Антидопинговая лаборатория Хельсинки самостоятельно приостановила собственную деятельность. Причиной стал переезд организации в новое здание и под новое руководство.

ВАДА согласилось приостановить деятельность лаборатории: с 15 февраля она не сможет проводить анализы образцов мочи или крови.

Поскольку приостановка деятельности не связана с проблемой соответствия, лаборатория может подать заявление на восстановление деятельности сразу после переезда и выполнения обязательных условий по соответствию международным стандартам лабораторий.