Антидопинговая лаборатория не переезжает в новое здание возле МГУ по просьбе ВАДА

Московская антидопинговая лаборатория не переезжает в новое здание на территории МГУ им. Ломоносова по настоятельной просьбе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Торжественное открытие нового здания состоялось в конце декабря.

- В настоящее время лаборатория находится в прежнем здании на территории Минспорта, -приводит ТАСС слова исполняющей обязанности директора Национальной антидопинговой лаборатории (института) МГУ Елены Мочаловой. - Коллеги из ВАДА очень просили не перемещать лабораторию до окончания расследования. Здание на территории МГУ введено в эксплуатацию, все готово. К сожалению, в данное время оно простаивает.

Возврат московской лаборатории статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу не может быть осуществлен до тех пор, пока не будет завершен процесс, открытый Следственным комитетом РФ в отношении бывшего главы лаборатории Григория Родченкова. СК опечатал ряд помещений лаборатории, в которых находятся допинг-пробы российских спортсменов, взятые в период с 2011 по 2015 год, а также данные проверок проб за этот же период.

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